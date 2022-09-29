Сейсмособытие случилось около полуночи
Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрировано в Муйском районе Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмостанций, землетрясение произошло в среду, 28 сентября, в 23:41. Эпицентр находился в 225 км восточнее озера Байкал, на южном склоне Муяканского хребта в малонаселённой таёжной местности в 31 км севернее станции Северомуйск БАМ, сообщает Интерфакс.
Усиление сейсмической активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,6.
Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущее землетрясение произошло в Бурятии 21 сентября. «Тряхнуло» Баргузинский район республики. Эпицентр находился в 7 километрах юго-западнее улуса Улюн.
В горах Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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