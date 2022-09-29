В Бурятии ФСБ задержала подпольных оружейников

Охолощенное оружие они доводили до боевого состояния



Сотрудники УФСБ по Бурятии задержали группу подпольных оружейников. Они незаконно приобретали, а также изготавливали огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, чтобы потом продать.



- При этом ими приобреталось охолощенное оружие, которое впоследствии доводилось до боевого состояния, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



Всего сотрудниками УФСБ изъяли три самодельных пистолета системы Макарова 9 мм, револьвер калибра 5.6 мм, винтовку калибра 5.6 мм, более 1,3 тысяч самодельно изготовленных боеприпасов к ним. Следствием установлено, что один из подельников успел продать одну единицу вооружения за 20 тысяч рублей.



Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».





