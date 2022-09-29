Охолощенное оружие они доводили до боевого состояния
Сотрудники УФСБ по Бурятии задержали группу подпольных оружейников. Они незаконно приобретали, а также изготавливали огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, чтобы потом продать.
- При этом ими приобреталось охолощенное оружие, которое впоследствии доводилось до боевого состояния, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Всего сотрудниками УФСБ изъяли три самодельных пистолета системы Макарова 9 мм, револьвер калибра 5.6 мм, винтовку калибра 5.6 мм, более 1,3 тысяч самодельно изготовленных боеприпасов к ним. Следствием установлено, что один из подельников успел продать одну единицу вооружения за 20 тысяч рублей.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».
В Бурятии ФСБ задержала подпольных оружейников
Происшествия, Фото:
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