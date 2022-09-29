Ущерб составил почти миллион рублей
В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 попались на мошенничестве в крупном размере.
Они демонтировали и тайком вывезли имущество колонии – лом чёрного металла и опорные стойки пресса. Ущерб составил около миллиона рублей.
Задержали их сотрудники УФСБ при содействии службы безопасности УФСИН.
- Локализована противоправная деятельность должностных лиц из числа руководства исправительной колонии № 2. Сотрудники УФСИН действовали по предварительному сговору с неустановленными лицами. Демонтированное имущество было вывезено ими с территории учреждения и доставлено для реализации в пункт приёма металлолома, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Следователи возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество». Сейчас ведётся расследование.
В Улан-Удэ сотрудники колонии попались на крупном хищении металла
Происшествия, Фото:
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