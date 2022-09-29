В Улан-Удэ сотрудники колонии попались на крупном хищении металла

Ущерб составил почти миллион рублей



В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 попались на мошенничестве в крупном размере.



Они демонтировали и тайком вывезли имущество колонии – лом чёрного металла и опорные стойки пресса. Ущерб составил около миллиона рублей.



Задержали их сотрудники УФСБ при содействии службы безопасности УФСИН.



- Локализована противоправная деятельность должностных лиц из числа руководства исправительной колонии № 2. Сотрудники УФСИН действовали по предварительному сговору с неустановленными лицами. Демонтированное имущество было вывезено ими с территории учреждения и доставлено для реализации в пункт приёма металлолома, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



Следователи возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество». Сейчас ведётся расследование.





