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Сын бывшего начальника Забайкальской железной дороги пойдёт под суд

Сын бывшего начальника Забайкальской железной дороги пойдёт под суд
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Он обвиняется в мошенничестве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего заместителя начальника административно-хозяйственного центра – структурного подразделения Забайкальской железной дороги. Ему предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов по статьям «Мошенничество с использованием своего служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2013 году бывший начальник Забайкальской железной дороги, являясь отцом обвиняемого, формально трудоустроил его на должность заместителя начальника административно-хозяйственного центра – структурного подразделения ЗабЖД.

- С 2013-2016 годы, фактически не выполняя трудовых обязанностей, фигурант незаконно получил заработную плату, общий размер которой составил более 5,5 млн. рублей, - сообщает следствие.

Кроме того, установило следствие, с 2015-2016 годы бывший начальник Забайкальской железной дороги неоднократно, под предлогом решения производственных задач, за счёт средств железной дороги, незаконно командировал обвиняемого в Екатеринбург и Монголию для решения личных вопросов. Ущерб, причинённый Забайкальской железной дороге, превысил 500 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела фигурант скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

- В конце марта 2022 года в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан в Екатеринбурге. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Забайкальской железной дороги суд рассмотрел в 2018 году. Ему назначено шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере 900 тысяч рублей.

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