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В Чите строитель погиб, упав с пятого этажа

В Чите строитель погиб, упав с пятого этажа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Проводится доследственная проверка

23 сентября в Центральном районе Читы рабочий погиб, упав с пятого этажа строящегося здания. Следователи начали доследственную проверку.

Информация о трагическом несчастном случае поступила около 14 часов дня. 28-летний рабочий фирмы-застройщика, ведущей строительство жилого дома в посёлке Каштак, упал с пятого этажа строящегося здания и скончался от полученных травм.

- Опрошены руководство компании-застройщика, присутствующие на строительной площадке работники. Изъята и изучается документация. Назначены необходимые экспертные исследования. Следователи изучат организацию соблюдения правил охраны труда на указанном объекте с строительства, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.

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