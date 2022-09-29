Проводится доследственная проверка
23 сентября в Центральном районе Читы рабочий погиб, упав с пятого этажа строящегося здания. Следователи начали доследственную проверку.
Информация о трагическом несчастном случае поступила около 14 часов дня. 28-летний рабочий фирмы-застройщика, ведущей строительство жилого дома в посёлке Каштак, упал с пятого этажа строящегося здания и скончался от полученных травм.
- Опрошены руководство компании-застройщика, присутствующие на строительной площадке работники. Изъята и изучается документация. Назначены необходимые экспертные исследования. Следователи изучат организацию соблюдения правил охраны труда на указанном объекте с строительства, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.
В Чите строитель погиб, упав с пятого этажа
Происшествия, Фото:
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