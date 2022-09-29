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Житель Иркутской области украл на вокзале телевизор

Житель Иркутской области украл на вокзале телевизор
Происшествия,  Фото:pexels.com
Вор стащил технику, встречая родственницу

К транспортным полицейским Иркутской области с заявлением обратился 35-летний житель Удмуртии. Мужчина пояснил, что на привокзальной площади станции Лена у него украли телевизор стоимостью девять тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина вину в совершенном преступлении признал, и рассказал, что приехал на железнодорожный вокзал, чтобы встретить родственницу. На привокзальной площади увидел бесхозный телевизор и забрал себе.

- Мер для возврата имущества законному владельцу не предпринял, передать находку в правоохранительные органы не планировал. В настоящее время телевизор транспортными полицейскими изъят и будет возвращён владельцу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


кража Иркутская область

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