Житель Иркутской области украл на вокзале телевизор

Вор стащил технику, встречая родственницу



К транспортным полицейским Иркутской области с заявлением обратился 35-летний житель Удмуртии. Мужчина пояснил, что на привокзальной площади станции Лена у него украли телевизор стоимостью девять тысяч рублей.



По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина вину в совершенном преступлении признал, и рассказал, что приехал на железнодорожный вокзал, чтобы встретить родственницу. На привокзальной площади увидел бесхозный телевизор и забрал себе.



- Мер для возврата имущества законному владельцу не предпринял, передать находку в правоохранительные органы не планировал. В настоящее время телевизор транспортными полицейскими изъят и будет возвращён владельцу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.





