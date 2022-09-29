Мужчина вошёл в квартиру через незапертую дверь
Житель Улан-Удэ признан виновным в двух кражах, которые он совершил в весной в Тарбагатайском районе Бурятии.
Судом установлено, что 6 мая гостивший в селе Нижний Саянтуй мужчина для кражи пришёл в многоквартирный дом. Дверь одной из квартир оказалась не заперта, и мужчина зашёл в прихожую. Несмотря на то, что супруга потерпевшего готовила обед на кухне, улан-удэнец украл верхнюю одежду, рюкзак с деньгами и другим имуществом, после чего сбежал. Кроме того, днём ранее он украл сотовый телефон и портативную колонку из незапертого автомобиля, находившегося на одной из сельских улиц.
Тарбагатайским районным судом он признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».
- С учётом наличия у подсудимого непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Улан-удэнец совершил кражу, пока хозяйка дома готовила обед
Происшествия, Фото:
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