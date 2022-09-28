В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-водитель









В центре Улан-Удэ, на улице Фрунзе вечером 28 сентября произошло ДТП.По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиида», которым управляла 30-летняя женщина.- В результате ДТП водитель «Ниссана» получила травмы различной степени тяжести. На месте происшествия затруднено движение транспортных средств, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД - учитывайте погодные условия, смотрите на установленные дорожные знаки и перед началом манёвра убедитесь в безопасности своих действий.