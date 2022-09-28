В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-водитель

Движение на месте автоаварии затруднено
В центре Улан-Удэ, на улице Фрунзе вечером 28 сентября произошло ДТП.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиида», которым управляла 30-летняя женщина.
- В результате ДТП водитель «Ниссана» получила травмы различной степени тяжести. На месте происшествия затруднено движение транспортных средств, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД - учитывайте погодные условия, смотрите на установленные дорожные знаки и перед началом манёвра убедитесь в безопасности своих действий.
Спасли трёх человек
Движение на месте автоаварии затруднено
Владелица телефона забыла его на барной стойке
Пожар произошёл ночью
Люди продолжают попадаться на схему с «безопасными» счетами
Пожар первыми заметили соседи
Убийца пытался свалить вину на жертву
Мужчину задержали дорожные полицейские
Из квартиры украли рубли, валюту и золотые украшения
Собаку спасли из ловушки
Мужчину выдало то, что он гулял по улице пьяным
Сейчас женщина находится в хирургическом отделении
Перед удушением убийца сильно избил супругу
В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека
Лес горел в Закаменском районе