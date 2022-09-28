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В Чите раскрыли кражу IPhone 11 в кафе

В Чите раскрыли кражу IPhone 11 в кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелица телефона забыла его на барной стойке

В отдел полиции в Чите поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила о краже смартфона IPhone стоимостью 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, девушка оставила гаджет на барной стойке в одном из местных заведений, когда ожидала заказ в службе доставки еды. Вернувшись обратно, свой телефон она уже не обнаружила.

Сотрудники полиции побеседовали с работниками общепита и с их слов составили ориентировку на вора.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний житель Читы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Смартфон был изъят и возвращён законной владелице, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

кража

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