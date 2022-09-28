Владелица телефона забыла его на барной стойке
В отдел полиции в Чите поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила о краже смартфона IPhone стоимостью 50 тысяч рублей.
Как выяснилось, девушка оставила гаджет на барной стойке в одном из местных заведений, когда ожидала заказ в службе доставки еды. Вернувшись обратно, свой телефон она уже не обнаружила.
Сотрудники полиции побеседовали с работниками общепита и с их слов составили ориентировку на вора.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний житель Читы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Смартфон был изъят и возвращён законной владелице, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите раскрыли кражу IPhone 11 в кафе
Происшествия, Фото:
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