В Чите раскрыли кражу IPhone 11 в кафе

Владелица телефона забыла его на барной стойке



В отдел полиции в Чите поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила о краже смартфона IPhone стоимостью 50 тысяч рублей.



Как выяснилось, девушка оставила гаджет на барной стойке в одном из местных заведений, когда ожидала заказ в службе доставки еды. Вернувшись обратно, свой телефон она уже не обнаружила.



Сотрудники полиции побеседовали с работниками общепита и с их слов составили ориентировку на вора.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний житель Читы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Смартфон был изъят и возвращён законной владелице, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



