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В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри

В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл ночью

Ночью 28 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража по улице Нагорная в посёлке Новый Уоян в Бурятии. О возгорании сообщил хозяин, который на момент возникновения пожара находился в доме.

Когда пожарные прибыли на место пожара, гараж горел с автомобилем «Хонда» внутри. 20 минут понадобилось, чтобы ликвидировать открытый огонь.

В результате пожара огнём полностью уничтожен гараж и автомобиль.

Для установления причин возгорания и виновных лиц проводится проверка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар

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