В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри

Пожар произошёл ночью



Ночью 28 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража по улице Нагорная в посёлке Новый Уоян в Бурятии. О возгорании сообщил хозяин, который на момент возникновения пожара находился в доме.



Когда пожарные прибыли на место пожара, гараж горел с автомобилем «Хонда» внутри. 20 минут понадобилось, чтобы ликвидировать открытый огонь.



В результате пожара огнём полностью уничтожен гараж и автомобиль.



Для установления причин возгорания и виновных лиц проводится проверка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

