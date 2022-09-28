Пожар произошёл ночью
Ночью 28 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража по улице Нагорная в посёлке Новый Уоян в Бурятии. О возгорании сообщил хозяин, который на момент возникновения пожара находился в доме.
Когда пожарные прибыли на место пожара, гараж горел с автомобилем «Хонда» внутри. 20 минут понадобилось, чтобы ликвидировать открытый огонь.
В результате пожара огнём полностью уничтожен гараж и автомобиль.
Для установления причин возгорания и виновных лиц проводится проверка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Владелица телефона забыла его на барной стойке
Пожар произошёл ночью
Люди продолжают попадаться на схему с «безопасными» счетами
Убийца пытался свалить вину на жертву
Мужчину задержали дорожные полицейские
Из квартиры украли рубли, валюту и золотые украшения
Собаку спасли из ловушки
Мужчину выдало то, что он гулял по улице пьяным
Сейчас женщина находится в хирургическом отделении
Перед удушением убийца сильно избил супругу
В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека
Лес горел в Закаменском районе
Вор подъехал к лежащему на земле пьяному мужчине
Мужчина нагло врал задержавшим его сотрудникам полиции
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности