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В Бурятии «чёрного» копателя нефрита осудили за убийство

В Бурятии «чёрного» копателя нефрита осудили за убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца пытался свалить вину на жертву

В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии вынесен приговор 54-летнему нелегальному добытчику нефрита, который убил своего «коллегу».

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в июле на берегу реки Ципа в глухой местности (до села Багдарин отсюда 350 километров тайги). Здесь «чёрные» копатели нефрита обустроили два лагеря. Обе компании занимались нелегальной добычей нефрита.

В ночь на 23 июля мужчины распивали спиртные напитки, после чего разошлись на ночлег. Однако позднее 41-летний мужчина пришёл в соседний лагерь и стал требовать от приятеля спиртное.

Недовольный внезапным пробуждением мужчина схватил нож и нанёс им удары в голову и шею знакомому. Раненый скончался чуть позже, на месте происшествия.

- До приезда следственно-оперативной группы осужденный вложил в руку покойного топор, чтобы инсценировать нападение с его стороны. Однако следствием его инсценировка была раскрыта, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Приговором суда мужчине назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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