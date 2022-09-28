Убийца пытался свалить вину на жертву
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии вынесен приговор 54-летнему нелегальному добытчику нефрита, который убил своего «коллегу».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в июле на берегу реки Ципа в глухой местности (до села Багдарин отсюда 350 километров тайги). Здесь «чёрные» копатели нефрита обустроили два лагеря. Обе компании занимались нелегальной добычей нефрита.
В ночь на 23 июля мужчины распивали спиртные напитки, после чего разошлись на ночлег. Однако позднее 41-летний мужчина пришёл в соседний лагерь и стал требовать от приятеля спиртное.
Недовольный внезапным пробуждением мужчина схватил нож и нанёс им удары в голову и шею знакомому. Раненый скончался чуть позже, на месте происшествия.
- До приезда следственно-оперативной группы осужденный вложил в руку покойного топор, чтобы инсценировать нападение с его стороны. Однако следствием его инсценировка была раскрыта, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Приговором суда мужчине назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
В Бурятии «чёрного» копателя нефрита осудили за убийство
Происшествия, Фото:
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