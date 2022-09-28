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В Чите раскрыли квартирную кражу с ущербом в 800 тысяч

В Чите раскрыли квартирную кражу с ущербом в 800 тысяч
Происшествия, 
Из квартиры украли рубли, валюту и золотые украшения

В полицию в Чите обратилась местная жительница, квартиру которой обокрала. Женщина сообщила о краже 400 тысяч рублей, иностранной валюты и золотых украшений из квартиры. Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей.

В день кражи женщина лежала в больнице на стационарном лечении.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 41-летнюю подозреваемую, которой оказалась соседка потерпевшей по палате. Выяснилось, что познакомившись со злоумышленницей в больнице, заявительница попросила её навестить своего мужа, на что новая знакомая согласилась. Придя в гости, подозреваемая в течение двух суток распивала спиртное с супругом потерпевшей, после чего похитила деньги, несколько колец, цепочку и браслет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Одно из колец изъято, полицейские устанавливают, куда делось остальное имущество.

кража

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