В Улан-Удэ упавшая в глубокий колодец собака провела там два дня

Собаку спасли из ловушки
В Улан-Удэ из глубокого колодца по улице Лазо сотрудники службы отлова спасли собаку, просидевшую там не меньше двух дней.
Местные жители позвонили в службу по отлову безнадзорных животных и сообщили, что из колодца второй день доносится лай, сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.
Специалисты прибыли на место, спустились вниз и спасли животное. Собака была с ошейником.
– Она хозяйская, похожа на овчарку. Специалисты вытащили собаку. Сейчас она находится в приюте. Надеемся, что хозяин найдётся, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее службы отлова спасли трёх бездомных собак
из восьмиметрового колодца по улице Лимонова.
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