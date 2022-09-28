Виновник смертельного ДТП в Иркутске предстанет перед судом

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Водитель сбил двух пешеходов и врезался в иномарку



32-летний житель Иркутска обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом».



По версии следствия, утром 29 мая иркутянин, будучи привлечённым к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль пьяным. Двигаясь по Академическому мосту в сторону центра он сбил двух пешеходов, а также врезался в автомобиль, находившийся в средней полосе.



В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм одна из девушек скончалась до приезда врачей, вторая - доставлена в медицинское учреждение.



Расследование осуществлялось следователями специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.



Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.





