Мужчину выдало то, что он гулял по улице пьяным
Днём в Закаменске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину. При проверке документов выяснилось, что прохожий находится в федеральном розыске.
- Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денег с банковской карты у своего случайного знакомого и скрылся от правоохранительных органов у себя на родине, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный, ранее судимый 38-летний закаменец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину из федерального розыска
Происшествия, Фото:
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