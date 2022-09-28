В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину из федерального розыска

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчину выдало то, что он гулял по улице пьяным



Днём в Закаменске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину. При проверке документов выяснилось, что прохожий находится в федеральном розыске.



- Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денег с банковской карты у своего случайного знакомого и скрылся от правоохранительных органов у себя на родине, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный, ранее судимый 38-летний закаменец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.



