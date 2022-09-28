Сейчас женщина находится в хирургическом отделении
Ночью 28 сентября загорелся жилой дом в селе Сахарный Завод Бичурского района Бурятии.
К моменту прибытия пожарных двухквартирный шлакоблочный дом был охвачен огнём. Одна квартира в нём жилая.
У ворот дома пожарных встретила 33-летняя женщина, хозяйка квартиры. Она самостоятельно выбралась из горящего дома через окно. Но в результате этого сильно порезала бедро стеклом.
Пожарные оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую доставили в Бичурскую районную больницу.
- В результате пожара веранда площадью 12 квадратных метров сгорела полностью, повреждена крыша дома и входная дверь. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 20 минут. На месте работали четверо пожарных и две пожарные автоцистерны, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало курение. Очаг возгорания обнаружен на веранде жилой квартиры.
- Пострадавшая проживала одна, в расселении не нуждается, поскольку квартира подлежит ремонту. Сейчас женщина находится в хирургическом отделении. Врачи диагностировали у пострадавшей отравление угарным газом, алкогольное опьянение, резаную рану бедра и кровопотерю, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Жительница Бурятии сильно порезалась, спасаясь из горящего дома
Происшествия, Фото:
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