Перед удушением убийца сильно избил супругу
Закаменский районный суд в Бурятии вынес приговор местному жителю, который убил супругу на почве ревности. Мужчина отправится за решётку на 11 лет.
Трагедия произошла в июне. Пьяный мужчина набросился на свою жену из ревности. Сперва он сильно избил её, нанося удары руками в голову, тело, руки, ноги.
На этом ревнивец не остановился. Он схватил чёрный ремешок, накинул его на шею и стал сдавливать, пока жена не перестала дышать.
- Судом мужчина признан виновным в совершении умышленного причинения смерти другому человеку. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии пьяный ревнивец задушил жену ремешком
Происшествия, Фото:
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