72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит

В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека



К уголовной ответственности будет привлечена 72-летняя улан-удэнка, оформившая кредит по сворованному паспорту.



Началась эта история в октябре 2021 года. В течение полутора недель пенсионерка отдыхала на курорте в селе Горячинск Прибайкальского района. При выезде с курорта пожилая женщина украла из гардеробной паспорт другой отдыхающей.



Приехав в Улан-Удэ, пенсионерка с украденным документом отправилась в отделение финансового учреждения. Там, представившись владелицей паспорта, оформила кредит на сумму около 76 тысяч рублей. Полученные от банка средства женщина уже потратила.



Сотрудники финансовой организации не заподозрили обмана. Для того чтобы иметь схожесть с настоящей владелицей документа, пожилая злоумышленница предусмотрительно надела очки.



- Несколько лет пенсионерка уже привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырех месяцев, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



