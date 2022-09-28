28 сентября

27 сентября

Популярное

72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит

72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека

К уголовной ответственности будет привлечена 72-летняя улан-удэнка, оформившая кредит по сворованному паспорту.

Началась эта история в октябре 2021 года. В течение полутора недель пенсионерка отдыхала на курорте в селе Горячинск Прибайкальского района. При выезде с курорта пожилая женщина украла из гардеробной паспорт другой отдыхающей.

Приехав в Улан-Удэ, пенсионерка с украденным документом отправилась в отделение финансового учреждения. Там, представившись владелицей паспорта, оформила кредит на сумму около 76 тысяч рублей. Полученные от банка средства женщина уже потратила.

Сотрудники финансовой организации не заподозрили обмана. Для того чтобы иметь схожесть с настоящей владелицей документа, пожилая злоумышленница предусмотрительно надела очки.

- Несколько лет пенсионерка уже привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырех месяцев, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии сильно порезалась, спасаясь из горящего дома
Жительница Бурятии сильно порезалась, спасаясь из горящего дома
Происшествия, 28.09.2022
Сейчас женщина находится в хирургическом отделении
В Бурятии пьяный ревнивец задушил жену ремешком
В Бурятии пьяный ревнивец задушил жену ремешком
Происшествия, 28.09.2022
Перед удушением убийца сильно избил супругу
72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит
72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит
Происшествия, 28.09.2022
В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека
В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар
В Бурятии 95 человек потушили лесной пожар
Происшествия, 28.09.2022
Лес горел в Закаменском районе
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже
Происшествия, 28.09.2022
Вор подъехал к лежащему на земле пьяному мужчине
Иркутянин перевозил коноплю под видом комбикорма
Иркутянин перевозил коноплю под видом комбикорма
Происшествия, 28.09.2022
Мужчина нагло врал задержавшим его сотрудникам полиции 
Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии
Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии
Происшествия, 28.09.2022
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности 
«Чёрные лесорубы» в Иркутской области не смогли обжаловать приговоры
«Чёрные лесорубы» в Иркутской области не смогли обжаловать приговоры
Происшествия, 27.09.2022
Ущерб от их деятельности превысил 1,2 млн рублей 
В Улан-Удэ поймали мужчину, стрелявшего возле детсада
В Улан-Удэ поймали мужчину, стрелявшего возле детсада
Происшествия, 27.09.2022
Мужчина заявил, что всё произошло случайно
Житель Бурятии вёз в багажнике мешок конопли
Житель Бурятии вёз в багажнике мешок конопли
Происшествия, 27.09.2022
Автомобиль остановили сотрудники ДПС
Пасынок жителя Забайкалья угнал его мотоцикл
Происшествия, 27.09.2022
Задержанный дал признательные показания
Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника
Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника
Происшествия, 27.09.2022
Мужчина вёз четверых маленьких детей, будучи пьяным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^