В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека
К уголовной ответственности будет привлечена 72-летняя улан-удэнка, оформившая кредит по сворованному паспорту.
Началась эта история в октябре 2021 года. В течение полутора недель пенсионерка отдыхала на курорте в селе Горячинск Прибайкальского района. При выезде с курорта пожилая женщина украла из гардеробной паспорт другой отдыхающей.
Приехав в Улан-Удэ, пенсионерка с украденным документом отправилась в отделение финансового учреждения. Там, представившись владелицей паспорта, оформила кредит на сумму около 76 тысяч рублей. Полученные от банка средства женщина уже потратила.
Сотрудники финансовой организации не заподозрили обмана. Для того чтобы иметь схожесть с настоящей владелицей документа, пожилая злоумышленница предусмотрительно надела очки.
- Несколько лет пенсионерка уже привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырех месяцев, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
72-летняя улан-удэнка украла паспорт и оформила кредит
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас женщина находится в хирургическом отделении
Перед удушением убийца сильно избил супругу
В банке пожилая мошенница сумела выдать себя за другого человека
Лес горел в Закаменском районе
Вор подъехал к лежащему на земле пьяному мужчине
Мужчина нагло врал задержавшим его сотрудникам полиции
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности
Ущерб от их деятельности превысил 1,2 млн рублей
Уголовное дело передано в суд
Мужчина заявил, что всё произошло случайно
В аварии пострадала пассажир «Тойоты»
Автомобиль остановили сотрудники ДПС
Задержанный дал признательные показания
Мужчина вёз четверых маленьких детей, будучи пьяным
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности