Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже









При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31 или 102 (112).





Полиция Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже сотового телефона у посетителя кафе.Преступление произошло ночью 11 сентября на улице Бабушкина. Захмелевший от выпитого мужчина, направляясь домой, уснул неподалёку от заведения.- Проезжавший в это время автомобилист, увидев лежащего на земле человека, остановился. Подойдя ближе к незнакомцу, он подобрал его мобильное устройство в корпусе синего цвета и скрылся на иномарке. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.азиатской внешности, на вид около 50 лет, среднего телосложения, рост около 170 см.носит очки.футболка и кофта на замке светлого цвета, брюки спортивные чёрные с логотипом Nike, ботинки тёмные.