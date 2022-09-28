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Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже

Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в краже
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Вор подъехал к лежащему на земле пьяному мужчине

Полиция Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже сотового телефона у посетителя кафе.

Преступление произошло ночью 11 сентября на улице Бабушкина. Захмелевший от выпитого мужчина, направляясь домой, уснул неподалёку от заведения.

- Проезжавший в это время автомобилист, увидев лежащего на земле человека, остановился. Подойдя ближе к незнакомцу, он подобрал его мобильное устройство в корпусе синего цвета и скрылся на иномарке. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид около 50 лет, среднего телосложения, рост около 170 см.

Особые приметы: носит очки.

Был одет: футболка и кофта на замке светлого цвета, брюки спортивные чёрные с логотипом Nike, ботинки тёмные.



При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31 или 102 (112).

кража

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