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Иркутянин перевозил коноплю под видом комбикорма

Иркутянин перевозил коноплю под видом комбикорма
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Мужчина нагло врал задержавшим его сотрудникам полиции

На федеральной трассы Усольского района Иркутской области в ночное время полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai ix, в салоне которого были обнаружены восемь мешков с растительностью. 48-летний мужчина сообщил полицейским, что перевозит комбикорм.

При проверке документов, автоинспекторы почувствовали сильный запах конопли. Поняв, что его разоблачили, житель Иркутска не стал отрицать факт перевозки запрещённых веществ. Полицейским мужчина пояснил, что направляется в Иркутск из Аларского района, куда ездил за грибами. Однако тихая охота у любителя грибов не задалась, и он решил нарвать коноплю для дальнейшего использования.

Иркутянин был задержан, мешки с растительностью отправлены на экспертизу. Установлено, что мужчина ранее судим, на сегодняшний день является безработным, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

Иркутская область наркотики

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