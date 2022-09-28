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Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии

Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности

Вчера, 27 сентября, в 19:15 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда выехали в район реки Быстрая, которая находится в 30 км от села Баргузин. По предварительной информации, мужчина на резиновой лодке без мотора не мог самостоятельно выплыть из болотистой местности. 

На место отправились спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения на двух единицах техники. Однако ещё до их приезда мужчине помогли очевидцы.  

 - По состоянию на 22:15, мужчине оказали помощь очевидцы, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.


спасательная операция

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