Очевидцы помогли застрявшему на болоте жителю Бурятии

Мужчина не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности
Вчера, 27 сентября, в 19:15 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда выехали в район реки Быстрая, которая находится в 30 км от села Баргузин. По предварительной информации, мужчина на резиновой лодке без мотора не мог самостоятельно выплыть из болотистой местности.
На место отправились спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения на двух единицах техники. Однако ещё до их приезда мужчине помогли очевидцы.
- По состоянию на 22:15, мужчине оказали помощь очевидцы, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
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