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В Улан-Удэ поймали мужчину, стрелявшего возле детсада

В Улан-Удэ поймали мужчину, стрелявшего возле детсада
Происшествия, 
Мужчина заявил, что всё произошло случайно

В Улан-Удэ полицейские нашли и задержали мужчину, который немало испугал очевидцев, выстрелив в воздух. Произошло это накануне, 26 сентября, на улице Тобольская прямо возле детского сада «Оюна».

Как сообщал «Байкал-Daily», о произошедшем очевидцы рассказали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Горожанка, ставшая свидетельницей, явно не разбирается в оружии. Поэтому сперва она даже предположила, что неизвестный выстрелил из ружья.

Как выяснилось, выстрел был сделан из пневматического оружия.

- Вчера вечером в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от жительницы города о том, что по ул. Тобольская мужчина якобы выстрелил в воздух. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого 1986 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Задержанный мужчина рассказал, что всё произошло случайно.

- Он пояснил, что во время движения нечаянно произвёл выстрел из незаряженного пневматического оружия, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Вероятно, наказания для него не будет. 
полиция

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