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В Иркутской области «Филдер» после столкновения с «Ниссаном» снёс опору ЛЭП

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В аварии пострадала пассажир «Тойоты»

27 сентября около 9 часов в городе Зима Иркутской области водитель «Тойоты Короллы Филдер» столкнулся с «Ниссаном», после чего врезался в опору ЛЭП.

Авария произошла на улице Октябрьская. По предварительным данным, водитель «Ниссана», совершая манёвр, не убедился в его безопасности и допустил столкновение с «Тойотой», движущейся в попутном направлении.

- В результате автоаварии пассажирка «Тойоты» получила телесные повреждения, самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Повреждена опора линии электропередачи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Состояния опьянения у водителей не установлено.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Перебоев в подачи электроэнергии не было.




ДТП

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