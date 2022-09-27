В Иркутской области «Филдер» после столкновения с «Ниссаном» снёс опору ЛЭП









27 сентября около 9 часов в городе Зима Иркутской области водитель «Тойоты Короллы Филдер» столкнулся с «Ниссаном», после чего врезался в опору ЛЭП.Авария произошла на улице Октябрьская. По предварительным данным, водитель «Ниссана», совершая манёвр, не убедился в его безопасности и допустил столкновение с «Тойотой», движущейся в попутном направлении.- В результате автоаварии пассажирка «Тойоты» получила телесные повреждения, самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Повреждена опора линии электропередачи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Состояния опьянения у водителей не установлено.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Перебоев в подачи электроэнергии не было.