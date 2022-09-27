Житель Бурятии вёз в багажнике мешок конопли





Проведённая впоследствии экспертиза показала, что в изъятом - около полутора килограммов марихуаны.



44-летний водитель автомобиля безработный. Он признался полицейским, что собрал коноплю для собственного употребления неподалёку от села Баянгол.



- От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в результате чего в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







В Баргузинском районе Бурятии вечером 23 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы неподалеку от посёлка Усть-Баргузин для проверки документов остановили иномарку. В багажнике авто полицейские обнаружили мешок с растительной массой.