Уроженец Забайкалья убил, расчленил и сжёг ангарчанина

Уголовное дело передано в суд



Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.



По версии следствия, в марте обвиняемый распивал спиртное на территории промышленной базы со своим коллегой. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанёс последнему множественные удары ножом в живот и грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Скрывая следы преступления, мужчина расчленил труп погибшего и сжёг его в печи котельной.



Родственники погибшего мужчины заявили о его пропаже. Полицейские установили, что к преступлению причастен 42-летний уроженец Забайкальского края. Расследование проводилось следователями СК, которым на допросах фигурант признался в совершенном убийстве.



Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

