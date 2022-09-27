Уголовное дело передано в суд
Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в марте обвиняемый распивал спиртное на территории промышленной базы со своим коллегой. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанёс последнему множественные удары ножом в живот и грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Скрывая следы преступления, мужчина расчленил труп погибшего и сжёг его в печи котельной.
Родственники погибшего мужчины заявили о его пропаже. Полицейские установили, что к преступлению причастен 42-летний уроженец Забайкальского края. Расследование проводилось следователями СК, которым на допросах фигурант признался в совершенном убийстве.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Уроженец Забайкалья убил, расчленил и сжёг ангарчанина
Происшествия, Фото:
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