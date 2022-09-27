В Иркутской области водитель бросил после ДТП пострадавшую пассажирку

Травмы получила 17-летняя девушка



Ночью 26 сентября в Аларском районе Иркутской области перевернулся автомобиль ВАЗ с 17-летней пассажиркой в салоне. За рулём отечественной машины сидел 23-летний молодой человек, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Авария произошла на 32 км автодороги Кутулик – Байкал – Хадахан. Водитель автомобиля съехал с проезжей части и опрокинул свой ВАЗ.



В результате ДТП 17-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована в больницу.



С места автоаварии водитель скрылся. Позже его местоположение установили полицейские, мужчина задержан. По результатам освидетельствования у него было установлено состояние опьянения. Водительских права молодой человек никогда не имел. Кроме того, автомобиль не зарегистрирован.



Автоинспекторы установили, что пострадавшая не была пристёгнута ремнём безопасности. Вследствие чего в момент аварии она вылетела через лобовое стекло.



