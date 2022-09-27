Травмы получила 17-летняя девушка
Ночью 26 сентября в Аларском районе Иркутской области перевернулся автомобиль ВАЗ с 17-летней пассажиркой в салоне. За рулём отечественной машины сидел 23-летний молодой человек, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Авария произошла на 32 км автодороги Кутулик – Байкал – Хадахан. Водитель автомобиля съехал с проезжей части и опрокинул свой ВАЗ.
В результате ДТП 17-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована в больницу.
С места автоаварии водитель скрылся. Позже его местоположение установили полицейские, мужчина задержан. По результатам освидетельствования у него было установлено состояние опьянения. Водительских права молодой человек никогда не имел. Кроме того, автомобиль не зарегистрирован.
Автоинспекторы установили, что пострадавшая не была пристёгнута ремнём безопасности. Вследствие чего в момент аварии она вылетела через лобовое стекло.
В Иркутской области водитель бросил после ДТП пострадавшую пассажирку
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Задержанный дал признательные показания
Мужчина вёз четверых маленьких детей, будучи пьяным
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности
Неизвестные сломали сразу 27 новых ландшафтных светильников
Травмы получила 17-летняя девушка
Кража произошла во время переезда
Во время пожара дома никого не было
Убийца был пьян
Полиция ищет нарушителя
Врачи рассказали, какие предметы самые опасные в случае проглатывания
Все угнанные машины были без сигнализации
Автомобиль перевернулся на крышу
Пострадали два человека
Женщина скончалась на месте
Убийство произошло, когда отец заступился за дочь