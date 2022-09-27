27 сентября

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В Бурятии сгорел дом семьи с шестью детьми

В Бурятии сгорел дом семьи с шестью детьми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время пожара дома никого не было

Поздним вечером 26 сентября местные жители сообщили пожарным о возгорании крыши дома по улице Мурынская в селе Санага Закаменского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, был полностью охвачен огнём мансардный этаж жилого дома. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 45 минут.

В результате пожара повреждены стены мансардного этажа, произошло обрушение потолочного перекрытия и кровли.

Пострадавших нет.

Без дома осталась многодетная семья с шестью детьми.

- Хозяин дома проживает с супругой и шестью несовершеннолетними детьми. Как сообщили соседи, на момент возгорания хозяин с женой выехали в лес на заготовку ореха, а детей оставили у родственников, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Для установления причин возгорания и виновных лиц проверку проводят отдел надзорной деятельности МЧС и полицейские. 
пожар

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