Во время пожара дома никого не было
Поздним вечером 26 сентября местные жители сообщили пожарным о возгорании крыши дома по улице Мурынская в селе Санага Закаменского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, был полностью охвачен огнём мансардный этаж жилого дома. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 45 минут.
В результате пожара повреждены стены мансардного этажа, произошло обрушение потолочного перекрытия и кровли.
Пострадавших нет.
Без дома осталась многодетная семья с шестью детьми.
- Хозяин дома проживает с супругой и шестью несовершеннолетними детьми. Как сообщили соседи, на момент возгорания хозяин с женой выехали в лес на заготовку ореха, а детей оставили у родственников, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для установления причин возгорания и виновных лиц проверку проводят отдел надзорной деятельности МЧС и полицейские.
В Бурятии сгорел дом семьи с шестью детьми
Происшествия, Фото:
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