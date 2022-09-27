В Иркутской области осудили мужчину, зарубившего одноклассника топором

Убийца был пьян



В Шелеховском районе Иркутской области суд вынес приговор 58-летнему мужчине, который убил своего одноклассника.



Всё произошло 26 марта в селе Шаманка. Мужчина в своём доме распивал спиртное с одноклассником, приехавшего в гости из Иркутска.



Во время употребления алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Хозяин дома вооружился топором (колуном), которым нанёс знакомому удары по голове.



- В результате множественных телесных повреждений, в том числе открытой черепно-мозговой травмы, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Подозреваемого задержали полицейские.



Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

