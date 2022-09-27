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В Иркутской области осудили мужчину, зарубившего одноклассника топором

В Иркутской области осудили мужчину, зарубившего одноклассника топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца был пьян

В Шелеховском районе Иркутской области суд вынес приговор 58-летнему мужчине, который убил своего одноклассника.

Всё произошло 26 марта в селе Шаманка. Мужчина в своём доме распивал спиртное с одноклассником, приехавшего в гости из Иркутска.

Во время употребления алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Хозяин дома вооружился топором (колуном), которым нанёс знакомому удары по голове.

- В результате множественных телесных повреждений, в том числе открытой черепно-мозговой травмы, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемого задержали полицейские.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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