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В Улан-Удэ неизвестный стрелял на улице у детсада

В Улан-Удэ неизвестный стрелял на улице у детсада
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Полиция ищет нарушителя

В Улан-Удэ полиция ищет двух неизвестных мужчин, один из которых стрелял в воздух. Инцидент произошёл вечером 26 сентября в 40-м квартале, неподалёку от детского сада «Оюна».

Слова очевидцев приводит телеграм-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Пока не установлено, из какого именно оружия был совершён выстрел (очевидцы в этом явно не разбираются). Возможно, это был травмат.

«Вчера в 5 часов вечера возле детского сада «Оюна» были замечены двое мужчин. Вроде бы все нормально, кроме одной детали — мужики шли с ружьем. Применить его решили прямо на дороге. Достали и выстрелили в воздух. Такую выходку никто не оценил, и местные жители вызвали полицию», - сообщает «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию. Сейчас идут поиски этих мужчин.

- На данный момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего, - пояснили в пресс-службе министерства внутренних дел.

стрельба

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