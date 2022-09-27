Врачи рассказали, какие предметы самые опасные в случае проглатывания
В Улан-Удэ врачи вытащили из пищевода ребёнка монету. Вообще в детскую республиканскую клиническую больницу практически ежедневно обращаются родители с детьми, проглотившими какой-либо предмет.
26 сентября в больницу поступил ребёнок, проглотивший монету. Врачи успешно её удалили, сообщили в детской республиканской клинической больнице.
- По-настоящему опасны плоские щелочные батарейки: щелочь, содержащаяся в батарейках, очень быстро разъедает пищевод, приводя к очень серьёзным осложнениям. Также очень опасны острые инородные тела (например, английские булавки, кусочки стекла, иголки). Крайне опасны маленькие магнитные шарики - детали от детских конструкторов. Внутри кишечника магниты притягиваются друг другу сквозь стенку кишечника и вызывают кишечную непроходимость, - рассказали представители больницы.
Детский хирург Елизавета Балганжапова пояснила, что делать при подозрении на проглатывание инородного тела. По её словам, главное не паниковать и не пытаться самим вызвать рвоту. Нужно незамедлительно вызвать «скорую» или при наличии своей машины срочно доставить ребёнка в приёмный покой детской республиканской клинической больницы (в Улан-Удэ) или районную больницу. Нельзя давать ребёнку еду и питьё до разрешения врача.
В Улан-Удэ врачи извлекли монету из пищевода ребёнка
Происшествия, Фото:
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