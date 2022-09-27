Все угнанные машины были без сигнализации
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в угонах автомобилей со дворов многоквартирных домов. Задержанному 23 года; ночью 12 сентября он совершил четыре факта противоправных действий.
Молодой человек, выпив спиртное, захотел покататься на машине. Водительских прав и своего автомобиля у него не было, так что он решил угнать чужой.
Вытащив из дома отвёртку, он взломал дверь иномарки в соседнем дворе. Проник в салон машины, сомкнул провода и угнал её. Уже через несколько минут, не справившись с управлением, молодой въехал в дорожное ограждение. Затем бросил машину и скрылся.
Далее на парковке торгового центра на улице Пестеля он попытался угнать микрогрузовик, но завис на бордюре. Неудачей окончились и попытки завладеть двумя иномарками на улице Рылеева: автомобили не завелись.
Тогда улан-удэнец вернулся к микрогрузовику. Сумев сдвинуть транспорт с бордюра, он вдоволь накатался, а после бросил машину в лесу в районе посёлка Аршан.
В итоге молодой человек был задержан полицейскими. Известно, что он судим за наркопреступление. Нигде не работает.
- Отметим, ни одно из транспортных средств, ставших объектом противоправных действий, не было оборудовано автомобильной сигнализацией, что и стало решающим для злоумышленника, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладением транспортным средством» и «Покушение на угон». Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Дознание продолжается. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Пьяный улан-удэнец совершил серию угонов за одну ночь
Происшествия, Фото:
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