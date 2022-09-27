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Пьяный улан-удэнец совершил серию угонов за одну ночь

Пьяный улан-удэнец совершил серию угонов за одну ночь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все угнанные машины были без сигнализации

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в угонах автомобилей со дворов многоквартирных домов. Задержанному 23 года; ночью 12 сентября он совершил четыре факта противоправных действий.

Молодой человек, выпив спиртное, захотел покататься на машине. Водительских прав и своего автомобиля у него не было, так что он решил угнать чужой.

Вытащив из дома отвёртку, он взломал дверь иномарки в соседнем дворе. Проник в салон машины, сомкнул провода и угнал её. Уже через несколько минут, не справившись с управлением, молодой въехал в дорожное ограждение. Затем бросил машину и скрылся.

Далее на парковке торгового центра на улице Пестеля он попытался угнать микрогрузовик, но завис на бордюре. Неудачей окончились и попытки завладеть двумя иномарками на улице Рылеева: автомобили не завелись.

Тогда улан-удэнец вернулся к микрогрузовику. Сумев сдвинуть транспорт с бордюра, он вдоволь накатался, а после бросил машину в лесу в районе посёлка Аршан.

В итоге молодой человек был задержан полицейскими. Известно, что он судим за наркопреступление. Нигде не работает.

- Отметим, ни одно из транспортных средств, ставших объектом противоправных действий, не было оборудовано автомобильной сигнализацией, что и стало решающим для злоумышленника, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладением транспортным средством» и «Покушение на угон». Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Дознание продолжается. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

угон

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