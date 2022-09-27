27 сентября

26 сентября

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В Бурятии водитель перевернувшегося «УАЗа» попал в реанимацию

В Бурятии водитель перевернувшегося «УАЗа» попал в реанимацию
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль перевернулся на крышу

Вчера утром, 26 сентября в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором тяжёлые травмы получил водитель автомобиля «УАЗ-469». Он сел за руль, несмотря на то, что лишён водительских прав.

- 49-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», лишённый права управления транспортными средствами, следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 5 км от села Сосново-Озёрское совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

«УАЗик» опрокинулся на крышу.

Мужчина с тяжёлыми травмами доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Байкал» водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.

В селе Хоринск автомобиль Toyota Mark II врезался в электроопору. Травмы получили водитель и пассажир.

ДТП

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