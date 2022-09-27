Пострадали два человека
Накануне, 26 сентября, в селе Хоринск в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Автомобиль Toyota Mark II врезался в электроопору.
- Около трёх часов дня 32-летний водитель Toyota Mark II, не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Хоринской, совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель и 37-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Байкал» водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.
В Бурятии Mark врезался в столб
Происшествия, Фото:
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