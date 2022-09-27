В Бурятии 20-летний парень убил отца своей возлюбленной

Убийство произошло, когда отец заступился за дочь



Ранним утром 23 сентября возле одного из домов в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии местные жители обнаружили тело убитого 63-летнего мужчины.



По подозрению в убийстве был задержан 20-летний сожитель дочери погибшего мужчина. На допросе молодой человек во всём признался.



- По версии следствия, обвиняемый проживал в посёлке Селенгинск с сожительницей в доме её отца и нигде не работал. Вечером 22 сентября они втроём находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, парень на почве ревности начал оскорблять свою сожительницу. Не выдержав некорректного поведения иждивенца, отец заступился за свою дочь. Во время ссоры между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанёс им удар в шею, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Раненый пожилой мужчина вышел на улицу, где и скончался от полученной травмы. Его тело ранним утром обнаружили односельчане.



Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.

