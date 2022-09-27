Убийство произошло, когда отец заступился за дочь
Ранним утром 23 сентября возле одного из домов в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии местные жители обнаружили тело убитого 63-летнего мужчины.
По подозрению в убийстве был задержан 20-летний сожитель дочери погибшего мужчина. На допросе молодой человек во всём признался.
- По версии следствия, обвиняемый проживал в посёлке Селенгинск с сожительницей в доме её отца и нигде не работал. Вечером 22 сентября они втроём находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, парень на почве ревности начал оскорблять свою сожительницу. Не выдержав некорректного поведения иждивенца, отец заступился за свою дочь. Во время ссоры между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанёс им удар в шею, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Раненый пожилой мужчина вышел на улицу, где и скончался от полученной травмы. Его тело ранним утром обнаружили односельчане.
Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.
В Бурятии 20-летний парень убил отца своей возлюбленной
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 27.09.2022
Произошла техническая неполадка
Мужчина побоялся признаться в задолженности родственникам
Женщине хотят ужесточить наказание
Ребёнок находится в ожоговом отделении
Огонь тушили несколько часов
В этом году клещи активнее, чем в прошлые годы
Водитель ехал на техосмотр
Пассажир лишился 13 тысяч рублей
Ребёнка госпитализировали в больницу
Где находится сама женщина, пока неизвестно
Военком получил тяжёлые травмы
Произошло это, когда женщина уехала на лечение
Хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой
Неизвестного малыша обнаружил мужчина после попойки
Из школы эвакуировали более 500 учеников