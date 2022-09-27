Произошла техническая неполадка
Вчера, 26 сентября, в 12:00 из-за технической неисправности трамвая, следующего по маршруту №2, было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 с развязки «20А квартал» в сторону «Нового» моста.
Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 12:34 движение трамваев восстановлено.
По данным оперативной сводки, время простоя составило 34 минуты.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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