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В Улан-Удэ простаивали трамваи

В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошла техническая неполадка

Вчера, 26 сентября, в 12:00 из-за технической неисправности трамвая, следующего по маршруту №2, было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 с развязки «20А квартал» в сторону «Нового» моста.

Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 12:34 движение трамваев восстановлено.

По данным оперативной сводки, время простоя составило 34 минуты.
трамвай

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