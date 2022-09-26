Огонь тушили несколько часов
Вечером 25 сентября сгорело сено в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии.
Пожарные вместе с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа.
- В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог. Всего сгорела 91 тонна сена на площади 0.6 Га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог.
В Бурятии поджигатели уничтожили 91 тонну сена
Происшествия, Фото:
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