В Бурятии поджигатели уничтожили 91 тонну сена

Огонь тушили несколько часов



Вечером 25 сентября сгорело сено в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии.



Пожарные вместе с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа.



- В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог. Всего сгорела 91 тонна сена на площади 0.6 Га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог.



