26 сентября

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В Бурятии поджигатели уничтожили 91 тонну сена

В Бурятии поджигатели уничтожили 91 тонну сена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь тушили несколько часов

Вечером 25 сентября сгорело сено в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии.

Пожарные вместе с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа.

- В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог. Всего сгорела 91 тонна сена на площади 0.6 Га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог.

пожар Поджог

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