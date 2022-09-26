Клещи в Бурятии покусали более тысячи детей

В этом году клещи активнее, чем в прошлые годы



В Бурятии за неделю клещи покусали 21 человека. Несмотря на осень, этот показатель немного вырос, в сравнении с предыдущей неделей (тогда от укусов клещей пострадали 18человек).



По данным на 26 сентября, в Бурятии с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 4 335 человек, показатель обращаемости составил 452,7 на 100 тысяч населения. Это на 22% выше среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Из общего числа пострадавших 1182 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.



Зарегистрировано 104 случая инфекций, передающихся клещами: 45 – клещевого вирусного энцефалита, 47 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.



