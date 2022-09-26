В Бурятии на ходу загорелся УАЗ













Правила действия при возникновении пожара в автомобиле:



Днём 26 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании УАЗа по улице Пограничная в городе Кяхта.- Владелец автомобиля направлялся в Гусиноозёрск для прохождения технического осмотра машины. Во время движения произошло возгорание приборной панели. Водитель немедленно покинул авто и вызвал пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Приехавшие пожарные ликвидировали открытый огонь за 11 минут.В результате пожара кабина автомобиля выгорела полностью, огнём повреждён моторный отсек.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.- Сообщите о происшествии в пожарную охрану.- Если возгорание небольшое, приступите к тушению пожара подручными средствами до прибытия пожарной охраны.- Постарайтесь сбить пламя с помощью струи огнетушащего средства из огнетушителя либо плотной тканью, землей, песком, снегом.- Если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может произойти взрыв топливного бака или газового баллона.