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В Бурятии на ходу загорелся УАЗ

В Бурятии на ходу загорелся УАЗ
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Водитель ехал на техосмотр

Днём 26 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании УАЗа по улице Пограничная в городе Кяхта.

- Владелец автомобиля направлялся в Гусиноозёрск для прохождения технического осмотра машины. Во время движения произошло возгорание приборной панели. Водитель немедленно покинул авто и вызвал пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приехавшие пожарные ликвидировали открытый огонь за 11 минут.


В результате пожара кабина автомобиля выгорела полностью, огнём повреждён моторный отсек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.



Правила действия при возникновении пожара в автомобиле:

- Сообщите о происшествии в пожарную охрану.

- Если возгорание небольшое, приступите к тушению пожара подручными средствами до прибытия пожарной охраны.

- Постарайтесь сбить пламя с помощью струи огнетушащего средства из огнетушителя либо плотной тканью, землей, песком, снегом.

- Если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может произойти взрыв топливного бака или газового баллона.
пожар автомобили

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