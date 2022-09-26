Забайкалка украла золота на 400 тысяч рублей

Женщине хотят ужесточить наказание



32-летняя неоднократно судимая жительница Читы обвиняется по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора».



По версии органов предварительного расследования, решением Черногорского городского суда Республики Хакасия в отношении женщины, освободившейся в мае 2020 года из мест лишения свободы, установлен административный надзор сроком на восемь лет со дня постановки на учёт в органе внутренних дел по избранному месту жительства. Также на неё возложены административные ограничения в виде обязательной явки три раза в месяц в орган внутренних дел для регистрации, запрет на выезд без уведомления органа внутренних дел за пределы муниципального образования и запрет на пребывание вне жилого помещения в период с 22 до 6 часов.



Женщина встала на учёт в орган внутренних дел по месту жительства в Ингодинском районе Читы, но спустя месяц без разрешения сотрудников полиции выехала в посёлок Агинское. Здесь она совершила квартирную кражу – забайкалка вынесла золотых изделий на сумму более 400 тыс. рублей. За это преступление Агинский районный суд осудил её к наказанию в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в суд.



Дополнительно за нарушение административного надзора обвиняемой грозит до двух лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

