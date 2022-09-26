Пассажир лишился 13 тысяч рублей
В транспортную полицию Иркутска обратился мужчина с заявлением о пропаже кошелька. Кошелёк у него украли во время следования в поезде из Улан-Удэ в Иркутск. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
Установлено, что мужчина оставил рюкзак с личными вещами и кошельком в купе, а сам отлучился. Пропажу он обнаружил, когда получил смс-оповещение о снятии денег с карты.
- Полицейские установили, что деньги в сумме 13 тысяч рублей с карты потерпевшего были сняты в одном из банкоматов, расположенных недалеко от железнодорожного вокзала Иркутск- Пассажирский. Там же подозреваемый был запечатлён на камеру видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Кроме банковских карт и денег, в украденном кошельке были водительские права и паспорт мужчины.
Транспортные полицейские просят помочь в розыске запечатлённого камерой мужчины. Граждан, которые узнали разыскиваемого и могут пояснить о его местонахождении, оперативники просят сообщить в Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте по телефону: 8 (3952) 63-89-13, 89149489771 или 02 (102- с номеров всех операторов связи).
В розыск объявлен похититель кошелька в поезде Улан-Удэ – Иркутск
Происшествия, Фото:
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