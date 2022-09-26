В Улан-Удэ установили личность матери, бросившей ребёнка в чужом доме

В Улан-Удэ полицейские установили личности родителей брошенного в чужой квартире маленького мальчика.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью малыша нашёл у себя дома на улице Забайкальская местный житель. Мужчина не знал, откуда появился ребёнок. Накануне у него дома была сильная попойка, а кто были его собутыльники, он уже забыл.
Малышу всего около года.
После размещения ориентировки в СМИ в полицию обратился отец мальчика.
Выяснилось, что вчера 43-летний отец малыша поздно вернулся с работы и не застал супругу с ребёнком дома. Подумав, что она у подруги, мужчина лёг спать. Утром ему позвонила жена и сообщила, что ребёнка забрали сотрудники полиции.
- В настоящий момент местонахождение 32-летней матери малолетнего не установлено. Женщина будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Семья состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Мать мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.