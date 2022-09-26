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Житель Иркутской области устроил стрельбу в военкомате

Житель Иркутской области устроил стрельбу в военкомате
Происшествия, 
Военком получил тяжёлые травмы

Сегодня в городе Усть-Илимск Иркутской области в центральном городском военкомате произошла стрельба. 

Как видно на кадрах с места происшествия, которые опубликовал Mash, молодой человек выстрелил в военкома. Раненый мужчина упал на пол. Сидевшие в помещении люди с криками выбежали на улицу.

Информация о начальнике призывной комиссии изначально поступала противоречивая. По последним данным, он жив. Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком находится в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

- В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил, - написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Стрелявшего задержали, им оказался 25-летний местный житель.

 - Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников попытался скрыться. Подозреваемого задержали и
передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области. 

Мотивы его поступка устанавливаются. По неподтверждённым пока данным, он «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу».

Губернатор Иркутской области дал поручение усилить меры безопасности в военкоматах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

- На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов военкомат

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