Житель Иркутской области устроил стрельбу в военкомате

Военком получил тяжёлые травмы
Сегодня в городе Усть-Илимск Иркутской области в центральном городском военкомате произошла стрельба.
Как видно на кадрах с места происшествия, которые опубликовал Mash, молодой человек выстрелил в военкома. Раненый мужчина упал на пол. Сидевшие в помещении люди с криками выбежали на улицу.
Информация о начальнике призывной комиссии изначально поступала противоречивая. По последним данным, он жив. Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком находится в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
- В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил, - написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.
Стрелявшего задержали, им оказался 25-летний местный житель.
- Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников попытался скрыться. Подозреваемого задержали и
передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
Мотивы его поступка устанавливаются. По неподтверждённым пока данным, он «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу».
Губернатор Иркутской области дал поручение усилить меры безопасности в военкоматах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
- На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
Житель Иркутской области устроил стрельбу в военкомате
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