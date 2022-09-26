Уснувший с сигаретой житель Бурятии устроил пожар в квартире

Хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой
Утром 25 сентября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании квартиры четырёхквартирного дома по улице Владимирская в селе Сотниково.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окон квартиры шёл дым. Открытое возгорание потушили за семь минут.
Распространения огня на соседние квартиры удалось избежать. Хозяин квартиры самостоятельно эвакуировался в безопасное место до прибытия пожарных.
Всего на месте работали три пожарных расчёта в составе восьми человек на трёх автоцистернах.
В результате пожара в квартире повреждена кровать, постельные принадлежности и входная дверь.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении. 26-летний хозяин квартиры уснул с сигаретой, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в посёлке Заиграево также разгорелся пожар в квартире из-за непотушенной сигареты.
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Происшествия, Фото:
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