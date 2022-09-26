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Уснувший с сигаретой житель Бурятии устроил пожар в квартире

Уснувший с сигаретой житель Бурятии устроил пожар в квартире
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой

Утром 25 сентября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании квартиры четырёхквартирного дома по улице Владимирская в селе Сотниково.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окон квартиры шёл дым. Открытое возгорание потушили за семь минут.

Распространения огня на соседние квартиры удалось избежать. Хозяин квартиры самостоятельно эвакуировался в безопасное место до прибытия пожарных.

Всего на месте работали три пожарных расчёта в составе восьми человек на трёх автоцистернах.

В результате пожара в квартире повреждена кровать, постельные принадлежности и входная дверь.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении. 26-летний хозяин квартиры уснул с сигаретой, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в посёлке Заиграево также разгорелся пожар в квартире из-за непотушенной сигареты
пожар

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