Неизвестного малыша обнаружил мужчина после попойки
В Улан-Удэ в жилом доме на улице Забайкальская нашли маленького мальчика. Где его родители, неизвестно.
Местный житель обратился в полицию Октябрьского района сегодня ночью. Как рассказал сотрудникам полиции мужчина, обнаруживший мальчика, накануне он распивал у себя дома спиртные напитки. С кем именно, мужчина пояснить не смог. Проснувшись утром, он обнаружил у себя в жилище малолетнего мальчика, появившегося неизвестно откуда.
Мальчик азиатской внешности, ему примерно 1 год. Одет в белую майку с узорами, вязаный костюм голубого цвета с клетчатыми вставками и голубые пинетки.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность ребёнка и его родителей.
- После медицинского осмотра ребёнок доставлен в специализированное учреждение, - сообщает МВД по Бурятии.
Всех, кто располагает информацией о личности родителей малыша или его законных представителей, просят обратиться в полицию по телефонам 43-02-02, 8-991-115-03-07 либо 102 (112).
В Улан-Удэ в жилом доме нашли маленького ребёнка
Происшествия, Фото:
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