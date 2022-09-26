В Улан-Удэ в жилом доме нашли маленького ребёнка

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Неизвестного малыша обнаружил мужчина после попойки



В Улан-Удэ в жилом доме на улице Забайкальская нашли маленького мальчика. Где его родители, неизвестно.



Местный житель обратился в полицию Октябрьского района сегодня ночью. Как рассказал сотрудникам полиции мужчина, обнаруживший мальчика, накануне он распивал у себя дома спиртные напитки. С кем именно, мужчина пояснить не смог. Проснувшись утром, он обнаружил у себя в жилище малолетнего мальчика, появившегося неизвестно откуда.



Мальчик азиатской внешности, ему примерно 1 год. Одет в белую майку с узорами, вязаный костюм голубого цвета с клетчатыми вставками и голубые пинетки.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность ребёнка и его родителей.



- После медицинского осмотра ребёнок доставлен в специализированное учреждение, - сообщает МВД по Бурятии.



Всех, кто располагает информацией о личности родителей малыша или его законных представителей, просят обратиться в полицию по телефонам 43-02-02, 8-991-115-03-07 либо 102 (112).

