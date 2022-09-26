В Иркутской области задержали 23-летнего закладчика «синтетики»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Парень спрятал около 100 закладок с наркотиками



В Иркутской области задержали 23-летнего наркосбытчика. Молодой человек спрятал в районе железнодорожного вокзала Тулуна около 100 закладок с наркотиками.



Подозреваемый причастен к сбыту наркотиков через сеть тайников на территории города и района.



- В вечернее время оперативники встретили поезд из Тулуна с предполагаемым наркоторговцем. При себе у 23-летнего молодого человека обнаружено шесть свёртков с веществом белого цвета, похожего на наркотик. Местный житель ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Задержанный указал на все места, куда он спрятал запрещённое вещество. В результате чего было обнаружено и изъято 90 свёртков, которые находились в районе железнодорожного вокзала города Тулуна. В свёртках оказалось более 100 гр наркотического вещества.



Изъятое передали для проведение экспертизы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

