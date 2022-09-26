Парень спрятал около 100 закладок с наркотиками
В Иркутской области задержали 23-летнего наркосбытчика. Молодой человек спрятал в районе железнодорожного вокзала Тулуна около 100 закладок с наркотиками.
Подозреваемый причастен к сбыту наркотиков через сеть тайников на территории города и района.
- В вечернее время оперативники встретили поезд из Тулуна с предполагаемым наркоторговцем. При себе у 23-летнего молодого человека обнаружено шесть свёртков с веществом белого цвета, похожего на наркотик. Местный житель ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Задержанный указал на все места, куда он спрятал запрещённое вещество. В результате чего было обнаружено и изъято 90 свёртков, которые находились в районе железнодорожного вокзала города Тулуна. В свёртках оказалось более 100 гр наркотического вещества.
Изъятое передали для проведение экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В Иркутской области задержали 23-летнего закладчика «синтетики»
Происшествия, Фото:
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