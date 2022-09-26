Хулиганку задержали росгвардейцы
Вечером 24 сентября сработала кнопка тревожной сигнализации в трамвае, следующем по улице Лимонова в сторону Элеватора. Экипаж вневедомственной охраны прибыл к остановке «Проходная ЛВРЗ». Им кондуктор указала на убегавших мужчину и женщину. Пассажиры также подтвердили, что в вагоне произошёл конфликт между женщиной и молодым человеком.
Догнав участников конфликта, росгвардейцы выяснили обстоятельства произошедшего. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в трамвае, выражалась нецензурно и оскорбляя других пассажиров. Мужчина сделал ей замечание, после чего хулиганка переключилась на него.
Для прекращения правонарушения кондуктор нажала кнопку тревожной сигнализации. На ближайшей остановке сделавший замечание мужчина вышел из трамвая, а нетрезвая женщина выбежала за ним, продолжая конфликт.
- 29-летнюю улан-удэнку доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Хулиганке грозит привлечение к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах и оскорбительным приставанием к гражданам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 сентября пьяный пассажир разбил стекло в кабину водителя трамвая.
В Улан-Удэ пьяная женщина дебоширила в трамвае
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парень спрятал около 100 закладок с наркотиками
Хулиганку задержали росгвардейцы
Мужчине грозит до 20 лет колонии
У девушки, управлявшей автомобилем, нет водительских прав
Погибший водитель не был пристёгнут
Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём
Также у «чёрных» старатели изъяли технику
Сельчанина приговорили к трём годам колонии
Инцидент произошёл в выходные
Происшествия, 25.09.2022
После осмотра медиками водитель мотоцикла был отпущен домой
Происшествия, 25.09.2022
Поисково-спасательные работы проводились в Кабанском районе
Водитель получил травмы
Авария произошла на федеральной трассе
У пострадавшей диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер
Происшествия, 23.09.2022
Обвиняемого не стали отпускать под домашний арест