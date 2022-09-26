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В Улан-Удэ пьяная женщина дебоширила в трамвае

В Улан-Удэ пьяная женщина дебоширила в трамвае
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Хулиганку задержали росгвардейцы

Вечером 24 сентября сработала кнопка тревожной сигнализации в трамвае, следующем по улице Лимонова в сторону Элеватора. Экипаж вневедомственной охраны прибыл к остановке «Проходная ЛВРЗ». Им кондуктор указала на убегавших мужчину и женщину. Пассажиры также подтвердили, что в вагоне произошёл конфликт между женщиной и молодым человеком.

Догнав участников конфликта, росгвардейцы выяснили обстоятельства произошедшего. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в трамвае, выражалась нецензурно и оскорбляя других пассажиров. Мужчина сделал ей замечание, после чего хулиганка переключилась на него.

Для прекращения правонарушения кондуктор нажала кнопку тревожной сигнализации. На ближайшей остановке сделавший замечание мужчина вышел из трамвая, а нетрезвая женщина выбежала за ним, продолжая конфликт.

- 29-летнюю улан-удэнку доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Хулиганке грозит привлечение к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах и оскорбительным приставанием к гражданам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 сентября пьяный пассажир разбил стекло в кабину водителя трамвая
трамвай Росгвардия дебош

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