Мужчине грозит до 20 лет колонии
31-летний житель Акшинского района Забайкальского края задержан за изнасилование 12-летней девочки. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».
По версии следствия, в начале сентября в селе обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, изнасиловал 12-летнюю девочку.
О преступлении девочка рассказала родителям через несколько дней. Следователи СК незамедлительно задержали подозреваемого и провели комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела.
Мужчину заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершённого преступления.
- По действующему уголовному законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалец обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки
Происшествия, Фото:
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