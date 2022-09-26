26 сентября

25 сентября

Популярное

Забайкалец обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки

Забайкалец обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчине грозит до 20 лет колонии

31-летний житель Акшинского района Забайкальского края задержан за изнасилование 12-летней девочки. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в начале сентября в селе обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, изнасиловал 12-летнюю девочку.

О преступлении девочка рассказала родителям через несколько дней. Следователи СК незамедлительно задержали подозреваемого и провели комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела.

Мужчину заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершённого преступления.

- По действующему уголовному законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
изнасилование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии шестилетнего мальчика сбили на «зебре»
В Бурятии шестилетнего мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, 26.09.2022
У девушки, управлявшей автомобилем, нет водительских прав
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 26.09.2022
Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём 
Забайкальцев оштрафовали на 1,7 млн за незаконную добычу золота
Забайкальцев оштрафовали на 1,7 млн за незаконную добычу золота
Происшествия, 26.09.2022
Также у «чёрных» старатели изъяли технику 
Житель Бурятии на угнанном авто уехал в Забайкалье
Житель Бурятии на угнанном авто уехал в Забайкалье
Происшествия, 26.09.2022
Сельчанина приговорили к трём годам колонии 
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 26.09.2022
Инцидент произошёл в выходные 
В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка
В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка
Происшествия, 25.09.2022
После осмотра медиками водитель мотоцикла был отпущен домой
Заблудившихся сборщиков дикоросов разыскали в Бурятии
Заблудившихся сборщиков дикоросов разыскали в Бурятии
Происшествия, 25.09.2022
Поисково-спасательные работы проводились в Кабанском районе
В Бурятии фургон съехал в реку
В Бурятии фургон съехал в реку
Происшествия, 24.09.2022
Авария произошла на федеральной трассе
Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Происшествия, 24.09.2022
У пострадавшей диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер
Забайкалец по поддельному паспорту взял в Бурятии кредитов на миллион
Забайкалец по поддельному паспорту взял в Бурятии кредитов на миллион
Происшествия, 23.09.2022
Обвиняемого не стали отпускать под домашний арест 
Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя
Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя
Происшествия, 23.09.2022
Пара несколько дней распивала спиртное 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^