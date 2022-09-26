Забайкалец обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки

Мужчине грозит до 20 лет колонии



31-летний житель Акшинского района Забайкальского края задержан за изнасилование 12-летней девочки. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».



По версии следствия, в начале сентября в селе обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, изнасиловал 12-летнюю девочку.



О преступлении девочка рассказала родителям через несколько дней. Следователи СК незамедлительно задержали подозреваемого и провели комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела.



Мужчину заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершённого преступления.



- По действующему уголовному законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

