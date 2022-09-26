Забайкальцев оштрафовали на 1,7 млн за незаконную добычу золота

Также у «чёрных» старатели изъяли технику



Восемь жителей Забайкальского края признаны виновными в незаконной добыче золота.



Установлено, что в мае – июне забайкальцы, используя тяжёлую технику, самодельные промывочные приборы и вспомогательное оборудование, незаконно добывали из горной породы золото.



Деятельность группы пресечена сотрудниками органов внутренних дел, которые изъяли золото общей стоимостью около 170 тысяч рублей, фронтальный погрузчик, промывочные приборы и другие орудия правонарушения.



Прокуратура возбудила в отношении них дела об административных правонарушениях за незаконную добычу и перемещение драгоценных металлов.



- Постановлениями мирового судьи судебного участка № 60 Балейского судебного района Забайкальского края они привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 1,7 млн рублей с конфискацией изъятой техники и оборудования, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Кроме того, на месте совершения правонарушений обнаружено брошенное имущество, предназначенное для незаконной добычи золота, в том числе автомашина «КамАЗ», семь фронтальных погрузчиков, 25 промывочных приборов, 50 мотопомп, а также 8 вагончиков для проживания и хранения вещей.



В связи с этим прокуратура направила в Балейский районный суд Забайкальского края заявление с требованием признать указанное имущество бесхозяйным и обратить его в собственность Российской Федерации.



Заявление находится на рассмотрении.

