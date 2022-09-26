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Житель Бурятии на угнанном авто уехал в Забайкалье

Житель Бурятии на угнанном авто уехал в Забайкалье
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Сельчанина приговорили к трём годам колонии

27-летний житель Бичурского района Бурятии поддержала признан виновным в угоне.

В суде установлено, что молодой человек, ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, в апреле в ночное время в селе Бичура проник в автомобиль, оставленный хозяином на улице у своего дома. Двери в машине были незапертые, ключи находились внутри салона. Решив съездить на автомобиле в Забайкальский край, мужчина угнал транспортное средство.

В тот же день автомобиль был задержан в соседнем регионе сотрудниками ГИБДД.

- Бичурский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.

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