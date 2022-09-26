Инцидент произошёл в выходные
В субботу, 24 сентября, в 13:18 с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 2 на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 1, 2 с остановки «Элеватор» до конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В 13:58 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
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